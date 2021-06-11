Kayseri'de ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de miras kavgasında ağabeyini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık R.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul F.Y'nin müşteki eşi Z.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın "haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.Y, savunmasında, kendisi ve ailesini korumak için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığını ve pişman olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" suçundan 19 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 12 Ağustos 2020'de R.Y, miras nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ağabeyi F.Y'yi tabancayla öldürmüştü.