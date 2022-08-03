Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası

03.08.2022 17:04

Kayseri'de ağaç kesme tartışması yüzünden oğlunu tabancayla vurarak öldüren babaya 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'de ağaç kesme tartışmasın yüzünden oğlunu tabancayla vurarak öldüren babaya 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N. K., sanık avukatı ve sanık N.K.'nın çocukları katıldı. Sanık N. K.'nın çocuklarından E.K. verdiği ifade de, "Babamız bu durumu hak etmedi. Kardeşimiz uyuşturucu bağımlısıydı. Eğer o gün babam kardeşimiz Abdulkadir Köse'yi öldürmeseydi bugün burada babamız yerine kardeşimiz yargılanıyor olacaktı. Biz babamızın tahliye olmasını istiyoruz" dedi.

"Bir baba evladının ayağına taş değmesini ister mi?"

Mahkemede kendini savunan baba N.K. ise, "Bir baba evladının ayağına taş değmesini ister mi? Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı. Defalarca bu durulara geldik. En son kendim polise şikayet ettim daha ifadelerimde de mevcut. Olayın olduğu gün karakoldan geldim bahçedeki aşıladığım ağcı kesmek istedi. Sonra kavga büyüdü. O sinirle silahı alıp geldim ve ateş ettim. Ben kendimi korumaya çalıştım. Zaten ben yapmasaydım bugün bu salonda oğlum olacaktı" dedi.

15 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.K.'ya 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan öncelikle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın iyi halini göz önünde bulundurarak 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi de uygulayarak sanığın cezasını 15 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa 'ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaç kesme meselesi yüzünden oğlunu öldüren babaya 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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