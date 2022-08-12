Olay, geçen yıl 11 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse, ağaç kesme nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan babayla oğlu arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldüren Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu. Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de, ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse'ye (71), 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle verilen 15 yıl hapis cezası kararına sanık avukatı itiraz etti. Sanık Köse'nin avukatı, cezanın fazla olduğunu belirterek, kararı istinafa taşıdı.

Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen cezaya itiraz - Son Dakika

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