Ağaca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.Ş. yönetimindeki 38 YE 989 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı'nda karşı şeride geçerek kaldırımdaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağacı söken ve devrilen otomobilde sıkışan S.Ş'yi olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı.
Kazada yaralı olarak kurtulan S.Ş, hastaneye kaldırıldı.
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