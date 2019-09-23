Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı

Yavru kedi sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

İlçe merkezindeki bir çam ağacının tepesinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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