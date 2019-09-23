Son Dakika Haberleri: Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı
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Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı

39 dakika önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan yavru kediyi, belediye personeli kurtardı.

Kayseri'de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye personeli kurtardı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan yavru kediyi, belediye personeli kurtardı.

İlçe merkezindeki bir çam ağacının tepesinde yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi bulunduğu yerden almakta zorluk yaşayınca devreye belediye ekipleri girdi. Ağaca tırmanan belediye personeli Akın Ayerdem, yavru kediyi yakalayarak ağaçtan indirdi.


Yavru kedi sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kayseri, İtfaiye, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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