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Kayseri'de ağlatan koşu

7 saat önce

- Kayseri'de ağlatan koşu Oğlunun dereceye girmesi için oğluyla birlikte koştuKAYSERİ - Kayseri'de Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde düzenlenen Atatürk'ü anma yarışları ilginç görüntülere sahne oldu.

- Kayseri'de ağlatan koşu

Oğlunun dereceye girmesi için oğluyla birlikte koştu

KAYSERİ - Kayseri'de Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde düzenlenen Atatürk'ü anma yarışları ilginç görüntülere sahne oldu. Yarışlarda çizgiyi geçen sporcular, kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına boğulurken, bir sporcunun annesi de sporcuyla beraber koşunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kayseri'de Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu, 6 kategoride 150 sporcunun katılımıyla yapıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma öncesinde parkurda güvenlik önlemi alınırken, parkura bağlanan yollar trafiğe kapatıldı. 'Küçük Kızlar' kategorisinde yarışı bitiren kız sporculardan bazıları kendilerini yere atarken, bazıları da gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler yere uzanarak yorgunluk atmaya çalışırken, ağlayan öğrencileri hocaları teselli etmeye çalıştı.

Yarışlar hakkında bilgiler veren Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Zehra Polat Sarvan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu yapıyoruz. Yarışları 150 sporcunun katılımıyla tamamlayacağız. Ankara'da yapılan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'na katılan sporcularımızın olmasına rağmen katılım sayımız fazla. İl Müdürümüz Murat Eskici sayesinde Dünya Okullararası Kros Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz orada kazanmak ve yurt dışına gitmek. Küçükler, yıldızlar, genç kategorileri var. Toplamda 6 kategoride yarışıyorlar. Küçük kızlar 1000 metre, küçük erkekler 1500 metre, yıldız kızlar 1500 metre, yıldız erkekler 2000 metre, genç kızlar 2000 metre, genç erkekler 2000 metreyle müsabakaları tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Oğluyla birlikte koştu

Öte yandan yarışlarda ilginç görüntüler de meydana geldi. Çiğdem Demirci, oğlu Mert Demirci'nin dereceye girmesi için diğer sporcularla birlikte oğlunun yanında koştu. Duygularını dile getiren anne Demirci, "Çocuğumun yarışta galip gelmesini istedim. İkinci yarışıydı. Derece alması için daha da motive olsun diye ben de yanında koştum" diye konuştu.

Kayseri'de ağlatan koşu

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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