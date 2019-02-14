Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, Ağrıya Karşı Ozon Tedavisi Uygulanıyor

Kayseri'de, Ağrıya Karşı Ozon Tedavisi Uygulanıyor

1 saat önce

KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken hastalara ozon tedavisi uygulanıyor.

Kayseri'de, Ağrıya Karşı Ozon Tedavisi Uygulanıyor, System.String[]
KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken hastalara ozon tedavisi uygulanıyor. Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, "Ozon tedavisi kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken, aynı zamanda dokunun da iyileşmesini sağlıyor" dedi.

Kayseri'de romatizma, bel- boyun fıtığı, migren, kas- eklem rahatsızlıkları ve diyabet nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne başvuruyor. Hastalara burada ozon tedavisi uygulanıyor. Klinikte görevli Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, uyguladıkları tedaviyle birçok hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, hastaların ozon tedavisi ile kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle kireçlenme hastalığı başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken aynı zamanda dokunun da iyileşmesinde faydalı oluyor. Çok ağrıları olmayan bir tedavidir. Hastalarımız da gayet tolere edebiliyorlar. Tedaviden genellikle çok mutlu oluyorlar. Hastalığın şiddetine ve derecesine göre tedavi şartları değişiyor. Bazı hastalarımıza bir uygulamada bazı hastalarımıza da üç uygulamaya kadar tıbbi ozon tedavisi uygulanabiliyor." - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:24 Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu TIR'daki Arızayı Gidermek İçin Dinlenme Alanına Park Eden Sürücü, Korkunç Şekilde Can Verdi

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Pazarlama Sorumlusu, Patronunun Odasında İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:40:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, Ağrıya Karşı Ozon Tedavisi Uygulanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]