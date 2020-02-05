Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de ahırında kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ahırında kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, evinin yanında bulunan ahırında kazı yapan şüpheli A.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kazıda kullandığı belirlenen delici matkap, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.

Kazıyla ahırının alt kısmını adeta yer altı şehrine çeviren A.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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