Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi - Son Dakika
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Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi

07.09.2022 16:32
Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi

Kayseri'de Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi.

Kayseri'de Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında 1'i cinsel içerikli suç, 6'sı kumar olayı olmak üzere toplam 7 adli olayda yakalanan 8 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 61 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 30'u evden, 26'sı işyerinden ve kurumdan, 12'si otodan, 20'si açıktan, 8'i bisiklet ve elektrikli bisiklet, 13'ü diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 109 olayda yakalanan 130 şahıstan 16'sı tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 50 bin TL değerinde malzeme de müştekilerine teslim edildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin çalışmalarında da haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 380 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 194'ü tutuklandı.

Ayrıca Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda, 8 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılarak, 1 adet bıçak, 6 adet ateşli silah ile 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 34 şüpheli de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da 7 dolandırıcılık olayı ile ilgili yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekiplerin çalışmaları ile vatandaşların kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslara toplamda 253 bin TL göndermeleri engellendi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fuhuş yapıldığı tespit edilen 12 ev mühürlendi - Son Dakika
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