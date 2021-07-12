Kayseri'de aile faciası! Kendisine baltayla saldıran oğlunu tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Kayseri'ye bağlı Kocasinan ilçesinde baba ve oğlu arasında yaşanan feci olayda, kan aktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan baba ve oğulun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine baltayla babasına saldıran şahıs, babasının silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

ÜZERİNDEKİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

İlçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 51. Sokak'ta iddiaya göre Abdulkadir Köse ile babası N.K. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Köse, babasına doğru balta ile koşup, vurmaya çalıştı. N.K., bunun üzerine kendisine doğru balta ile gelen oğluna üzerindeki tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Abdulkadir Köse vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Köse'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, baba N.K. olay yerinde suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.