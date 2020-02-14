Kayseri'de aile işletmelerine yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika
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Kayseri'de aile işletmelerine yönelik seminer düzenlendi

15 dakika önce

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından "Aile İşletmelerinde "Aile Anayasasının Rolü ve Kurumsallaşmanın Önemi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Kayseri'de aile işletmelerine yönelik seminer düzenlendi, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ve Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından "Aile İşletmelerinde "Aile Anayasasının Rolü ve Kurumsallaşmanın Önemi" konulu seminer gerçekleştirildi.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, bölge konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim olarak bölgenin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmeye, hizmetlerimizi etkin ve verimli hale getirmeye her zaman özen gösterdiklerini belirtti.

Göreve geldiği ilk andan itibaren insan hayatına, bilime ve eğitime verdikleri önem doğrultusunda eğitimler planladıklarını ifade eden Nursaçan, "Aile şirketleri için temel olan husus, şirketin aile fertleriyle uyumlu olarak gelişim ve değişiminin tesis edilmesi, şirketin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır." dedi.

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya da mesleklerinin gelişimi için birçok seminer düzenlediklerini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise işletmelerin gelecek nesillere daha sağlıklı olarak aktarılması için mutlaka işletme faaliyetlerini yönetsel, üretim ve pazarlama gibi her alanda anayasal bir metne bağlanması gerektiğini vurguladı.

Seminerde Prof. Dr. Cemal Yükselen tarafından da sunum yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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