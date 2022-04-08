Kayseri'de aile sağlığı merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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Kayseri'de aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

08.04.2022 15:49
Kayseri'de aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Anbar Mahallesi'ne yapılacak Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Anbar Mahallesi'ne yapılacak Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kısa süre içinde ilçede 8'inci sağlık merkezinin temelini attıklarını, şu anda 13 okul, 9 cami ve 5 Kur'an kursu ile 5 sosyal tesisin inşaatının sürdüğünü söyledi.

Aile sağlığı merkezinde 4 doktorun görev yapacağını anlatan Palancıoğlu, nüfusu artan Anbar Mahallesi'nde bir ihtiyacı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise son 5 yılda 90 olan aile sağlığı merkezi sayısının 102'e çıktığını, aile hekimliği birimi sayısını da 470'e çıkardıklarını aktardı.

Aile sağlığı merkezlerinin sağlık sisteminin temeli olduğunu vurgulayan Benli, "İlimizde günlük yaklaşık 34 bin kişiye aile sağlığı merkezlerimizde hizmet verilmektedir. Bugüne kadar yapılan 2 milyon 397 bin Kovid-19 aşısının yüzde 52'si aile hekimliklerinde yapıldı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kentte birlik ve beraberlik içinde belediye çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Büyükkılıç, aile sağlığı merkezinin yapılmasına kakı sağlayan hayırsever ailelere teşekkür etti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer'in de konuşma yaptığı törende, hayırseverlere çiçek takdim edildi, temel atmak için butona basıldı.

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Anbar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de aile sağlığı merkezinin temeli atıldı - Son Dakika


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