Ailesiyle tartışan kişinin evi ateşe verdiği iddiası - Son Dakika

Olay yerinden kaçan H.D.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'ta ikamet eden H.D.G, ailesine kızıp oturdukları evi ateşe verdi.

Kayseri 'de anne ve babasıyla tartışan kişinin ateşe verdiği iddia edilen evde büyük çapta hasar oluştu.

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