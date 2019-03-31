Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç Başkan Oldu

Kayseri'de, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç Başkan Oldu

1 saat önce

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç seçildi.

Kayseri'de, AK Parti'li Memduh Büyükkılıç Başkan Oldu, System.String[]
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Memduh Büyükkılıç seçildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 dönem Fazilet Partisi'nden, 3 dönem de AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Memduh Büyükkılıç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yine AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterildi. Büyükkılıç, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazandı. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim 1953'te, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nde dünyaya geldi. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde eğitim gören Büyükkılıç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Nöroloji dalında uzmanlığını alan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamlayan Büyükkılıç, farklı sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995'teki genel seçimde 20'nci dönem Kayseri milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babası Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'de 1999'da Fazilet Partisi'nden, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise AK Parti'den belediye başkanı seçildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

AK Parti, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Politika
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