Kayseri'de AK Partililerden 1960 darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl başkanlığındaki programda "Halkın adamı Menderes", "Yeter, söz milletin," "Demokrasi şehitlerimizi unutmadık" yazılı pankartlar açıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy, konuşmasında, Türkiye'nin birçok kez darbelere maruz kaldığını, bu darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini aktardı.

Darbelerin masum insanlara zarar verdiğini belirten Kurtsoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır." dedi.

Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyetin, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını vurgulayan Kurtsoy, şöyle devam etti:

"27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."