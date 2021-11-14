Akaryakıt istasyonundan bıçaklı gasp olayının zanlısı yakalandı - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundan bıçaklı gasp olayının zanlısı yakalandı

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasadaki 2 bin lirayı gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit ederek kasadaki 2 bin lirayı gasbeden şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda market çalışanı M.S'yi bıçakla tehdit edip kasadaki parayı gasbeden zanlıyı yakalamak için 180 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. İnceleme sonucu kimliği belirlenen N.T, evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren zanlının evinde yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetler ile suç aleti bıçak ele geçirildi. Gasp anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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