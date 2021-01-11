Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık - Son Dakika

Kayseri Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yaklaşık 4 bin 700 lirayı alarak kaçan şüpheli yakalandı.
Mihatpaşa Mahallesi Sarımsaklı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çalışan kadın personelin ofis kısmında para saydığı sırda arka kapıdan içeri giren şüpheli S.Ş. (31) masadan paraları alarak kaçtı.
İşletme çalışanlarının olayı kavşakta sabit nöbet tutan polis ekiplerine bildirmesi üzerine polislerden biri hırsızı yaya olarak kovalayama başladı.
Ara sokaklara yönelen S.Ş. Şinasi Caddesi'nde çaldığı 4 bin 700 lira ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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