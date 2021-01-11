Kayseri'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık - Son Dakika

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ara sokaklara yönelen S.Ş. Şinasi Caddesi'nde çaldığı 4 bin 700 lira ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşletme çalışanlarının olayı kavşakta sabit nöbet tutan polis ekiplerine bildirmesi üzerine polislerden biri hırsızı yaya olarak kovalayama başladı.

Kayseri Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yaklaşık 4 bin 700 lirayı alarak kaçan şüpheli yakalandı.

Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak

Fatih Ürek'ten çok konuşulacak itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı