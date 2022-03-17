Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

17.03.2022 23:22

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaptığı 25 ton karışımlı akaryakıta el konuldu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların yaptığı 25 ton karışımlı akaryakıta el konuldu.

Edinilen ilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda R.Y., M.P. ve M.T.P.'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladıktan sonra piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli 3 kişiyi gözaltına alırken, 25 ton karışımlı akaryakıt, karışımlı akaryakıt yapımında kullanılan aparatlar ile şahısların kullandığı kamyonete el konuldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/ İHA)

Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Son dakika haberleri: Jandarmanın düzenlediği operasyonda 55 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Isparta'da 3 bin 216 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Rusya bu sefer Bosna'yı tehdit etti! NATO'ya katılma planı ortalığı karıştırdı
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:49:23. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıt operasyonu: 25 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement