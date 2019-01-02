Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Akıllı Şehir Uygulamaları

Kayseri'de Akıllı Şehir Uygulamaları

36 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki akıllı şehircilik uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

Kayseri'de Akıllı Şehir Uygulamaları, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki akıllı şehircilik uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, akıllı şehirciliğin Kayseri'de sözde kalmadığını ifade eden Çelik, birçok alanda akıllı şehircilik uygulamaları yaptıklarını belirtti.

Çelik, akıllı kentlerin ilk uygulamalarından SCADA sistemine su ve elektrikte Türkiye'de ilk geçen kentlerden birisi olduklarını, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Kayseri Bilim Merkezi'nde akıllı müzecilik uygulamasının kullanıldığını, toplu ulaşımda da raylı sistem duraklarında bulunan akıllı durak sistemini otobüs duraklarında da uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Akıllı uygulamalara örnekler veren Çelik, şöyle devam etti:

"Akıllı aydınlatmadan akıllı sulamaya, akıllı durak sisteminden akıllı otoparklara, CBS uygulamalarından trafik kontrol merkezine, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki pist ve hava durumunun 24 saat takip edildiği kamera sisteminden katı atıktan enerji üretimine, akıllı kütüphanelerden kent bilgi sistemine kadar pek çok alanda yapılan çalışmalarla daha hızlı, güvenli, tasarruflu ve modern bir hizmet sunuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Mustafa Çelik, Kayseri, Ekonomi
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