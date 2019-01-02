Kayseri'de Akıllı Şehir Uygulamaları

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Sahnelerden Emekli Olan Gülten Yaşar, Geçimini Bilet Satarak Sağlıyor!

Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar