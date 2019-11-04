Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Akıllı Şehircilik Çalıştayı"
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Akıllı Şehircilik Çalıştayı'

Kayseri'de "Akıllı Şehircilik Çalıştayı"

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" düzenlendi.

Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki çalıştaya, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Vali Günaydın çalıştayda yaptığı konuşmada, her geçen gün yeni yöntemlerle şehri yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Dünyadaki akıllı şehircilik uygulamalarını takip ederek Kayseri için nelerin yapılabileceğine çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizde bir veri tabanı oluşturarak nelerin yapılması, neleri daha çok yapmamız, nelerde maliyeti kısmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz. Eğer yolları genişleteceksek her gün oradan kaç araç geçiyor bunların tespiti yapılıyor. Sağlık alanında, ulaşım alanında, ticaret alanında, her alanda sağlıklı veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi hepimizin bildiği gibi sahip olduğumuz kaynaklar kıt. Bu kaynakları daha verimli kullanabilmemiz için bu çalışmalara ihtiyacımız var. Kayseri'mizin bu konuda yaptığı çalışmaları da takdirle izliyoruz."

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da akıllı şehirciliğin sadece bugün için değil gelecek için de çok önemli olduğunu söyledi.

Geleceğin Kayseri'si için de çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Ülkemiz her geçen gün bilgi toplumuna dönüşüm için çok ciddi atılımlar yapıyor. Yerli ve milli çözümlerimiz son yıllarda özellikle milli savunma ve bilişim dünyasında takdire şayan gelişmeler ortaya koydu. Nitekim 5G ile ilgili ciddi buluşların ülkemizden çıkması bunun en bariz göstergesi. Bu doğrultuda 'Akıllı Şehircilik' konusunda da önemli çalışmalar yapılıyor. Kayseri'mizde de özellikle seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi akıllı şehir olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Akıllı aydınlatma ve akıllı sulama sistemlerimiz, ulaşımdaki uygulamalar, çağrı merkezi ve bilgi paylaşım altyapısı bunlardan sadece bir kaçıdır."

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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