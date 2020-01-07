Kayseri'de "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" toplantılarına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Akıllı Şehircilik Çalıştayı' toplantılarına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" toplantılarına başlandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" toplantılarına başladı.

Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Akıllı Şehircilik Çalıştayı" toplantılarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantının ilkini, Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı ile yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ilimizdeki teknolojik imkanlardan istifa etmek hem de birimimizi geleceğe hazırlamak amacıyla anlamlı bir çalışma yapıyoruz. Kayseri'yi her yönüyle en güzel şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Kayseri'yi geleceğe taşımak, şehri ve gençlerimizi günümüzün koşullarına uyarlamak, gençlerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin görevi olmalıdır."

Büyükkılıç, benzer toplantıların belediyeye bağlı birimlerin, üniversite ve Teknopark yetkililerinin katılımıyla süreceğini belirtti.

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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