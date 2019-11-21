Son Dakika › Güncel › Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi
6 saat önce
Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:20 Kaynak: AA
Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik kablosu çalmaya çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kişinin R.L. (55) olduğu belirlendi.
R.L'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Yozgat'a götürüldü.
Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi