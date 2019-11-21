Son Dakika Haberleri: Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi
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Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi

6 saat önce

Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi, System.String[]

Kayseri'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik kablosu çalmaya çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kişinin R.L. (55) olduğu belirlendi.

R.L'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Yozgat'a götürüldü.

Mimarsinan, Şirintepe, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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