Kayseri'de akıma kapılarak ölen kişinin kimliği belirlendi

R.L'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Yozgat 'a götürüldü.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik kablosu çalmaya çalışırken akıma kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen kişinin R.L. (55) olduğu belirlendi.

Kayseri 'de dün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren kişinin kimliği tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır