Kayseri'de, Akmescit Mahallesi'nin karantina süresi bitti - Son Dakika

KAYSERİ'de, Fransa'dan gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınan Akmescit Mahallesi'nde, karantina uygulaması sona erdi. Jandarma tedbirleri kaldırarak mahalleyi giriş ve çıkışa açtı.

Bünyan ilçesindeki Akmescit Mahallesi, yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma ekipleri de önlem alarak, mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. 600 haneli mahallede sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle karantina uygulaması saat 00.00'da sonlandırıldı. Jandarmanın da önlemlerini sonlandırmasının ardından, mahalle giriş ve çıkışa açıldı.