Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde, akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kaya 1 Sokak'ta İ.Ş. ile evine ziyarete gelen akrabası G.F. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş, G.F. ve evde bulunan T.Ş. bıçakla yaralandı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.