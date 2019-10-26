Kayseri'de akü hırsızlığı
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Kayseri'de akü hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Kayseri'de akü hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yaşanan 9 akü hırsızlığı olayıyla ilgili yaptığı çalışmada Mustafa K, Muhammet M. ve Onur K. gözaltına alındı.
Aküler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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