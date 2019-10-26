Kayseri'de akü hırsızlığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kent genelinde yaşanan 9 akü hırsızlığı olayıyla ilgili yaptığı çalışmada Mustafa K, Muhammet M. ve Onur K. gözaltına alındı.

Aküler sahiplerine teslim edilirken, 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.