Son Dakika Haberleri: Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama
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Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama

46 dakika önce

KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]
KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta kamyon ve otomobillerin akülerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Samed A. (27) ve Emre Y. (21) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
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