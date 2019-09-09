Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama
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KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Kayseri
, Niğde
ve Yozgat
'ta kamyon ve otomobillerin akülerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Samed A. (27) ve Emre Y. (21) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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