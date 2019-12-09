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Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

6 saat önce

Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyedeKayseri'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

Kayseri'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ayrı araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ferhat D. (20), Mehmet Can S. (19) ve Oktay T.'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler polisin evlerine yaptığı baskın sonucu yakalandı. Evlerde yapılan aramada hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:48 Kaynak: DHA
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