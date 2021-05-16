Kayseri'de akülü arabası ile sulama kanalına düşen engelli hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akülü arabası ile sulama kanalına düşen engelli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Ş.G. (65) akülü arabası ile gezerken henüz öğrenilemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Akülü aracı suda gören mahalledekiler durumu jandarmaya bildirdi.

Kanalda yapılan arama sonucu Ş.G'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.