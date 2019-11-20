Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Al Bayrağın Türküleri" konseri
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Kayseri'de "Al Bayrağın Türküleri" konseri

6 saat önce

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Kayseri'de

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün 2019 yılı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Al Bayrağın Türküleri" adlı konser programı icra edildi.

Kültür Merkezindeki konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.


Sunuculuğunu koro sanatçılarından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer ile Nazife Türkmen'in yaptığı konserde, Anadolu'nun değişik yörelerine ait birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Konser sonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sahneledikleri güzel performanstan dolayı koro ekibini tebrik ederek, Şef Samet Mutlugan'a çiçek takdim etti.

Kayseri, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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