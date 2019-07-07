Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, alaca sansar ailesi görüntülendi
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Kayseri'de, alaca sansar ailesi görüntülendi

1 saat önce

KAYSERİ Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlar, 3 bireyli olarak bir arada görüntülendi.

Kayseri'de, alaca sansar ailesi görüntülendi, System.String[]
KAYSERİ Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlar, 3 bireyli olarak bir arada görüntülendi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarları topluluk olarak görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, 3 bireyli alaca sansar topluluğu yer aldı.
Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) oluşturulan ve 'hassas kategori' diye adlandırılan 'kırmızı liste'de yer alıyor. Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarın özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:43 Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Alaca, Güncel
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