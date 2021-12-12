Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Y.S.'nin ikametine geldi. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile Y.S.'yi kolundan vurarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Y.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de A.Ö.'yü bulmak için arama çalışmaları başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı

Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni

Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek

Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı