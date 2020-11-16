Kayseri'de alacaklı oldukları kişiyi tehdit eden 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de 30 bin lira alacakları olan kişiden tehdit yoluyla paralarını tahsil etmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar V.A. ve H.A, müşteki H.M.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, yaptıkları bir inşaat işinden dolayı 30 bin lira alacaklı oldukları müşteki H.M.T'yi cep telefonu ile aradıklarını, borçlarını istediklerini, sadece 10 bin lira vereceğini belirtmesi üzerine beddua ettikleri, tehdit etmediklerini öne sürerek, beraatlerini istedi.

Müşteki H.M.T. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar V.A. ve H.A'ya, "yağma" suçundan 5'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.