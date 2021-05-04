Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan karı koca yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan karı koca yaralandı

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile kocası yaralandı.

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile kocası yaralandı. Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Bozatlı Sokak'taki bir ikametin mutfağında bulunan ocak henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin etrafa yayılmasını önlemeye çalışan yabancı uyruklu S.H. ile kocası A.H. elleri ve kollarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı