Ali Dağı'nda kaybolan iki genç bulundu

Kayseri'de doğa yürüyüşüne çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan iki genç AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kırşehir'den Kayseri'ye gelen lise öğrencisi Enes Yıldırım ile üniversitede öğrenim gören Furkan Fidan, Ali Dağı'nda yürüyüşe çıktı.
Bir süre sonra arkadaşlarından ayrılan iki genç kırsal alanda yolunu kaybetti.
Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda gençlere ulaşıldı.
Yıldırım ve Fidan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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