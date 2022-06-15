Ali Dağı'nda kaybolan iki genç bulundu

Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'de doğa yürüyüşüne çıktıkları Ali Dağı'nda kaybolan iki genç AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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