Kayseri'de alkol alan kişinin ateşe verdiği evi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İddiaya göre, merkez Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evinde alkol kullanan A.G. (65), bir süre sonra evi ateşe verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.
A.G, polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika