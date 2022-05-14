Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı

14.05.2022 22:51

Son dakika haberleri... Kayseri'de alt geçide düşen araçtaki 3 kişi yaralanırken sürücü, olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de alt geçide düşen araçtaki 3 kişi yaralanırken sürücü, olay yerinden kaçtı.

Melikgazi ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyreden 38 AGN 262 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir nedenle yoldan çıkarak bulvar üzerindeki alt geçide düştü. Ters dönen araçtan çıkan sürücü, kaza yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan otomobildeki 3 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Alt geçide düşen otomobilin sürücüsünün kaçtığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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