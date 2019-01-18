Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Amatör Maçlara 3. Erteleme

Kayseri'de Amatör Maçlara 3. Erteleme

44 dakika önce

Kayseri'de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.

Kayseri'de Amatör Maçlara 3. Erteleme, System.String[]
Kayseri'de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi. Böylece Kayseri'de amatör futbol maçları üst üste 3. kez ertelenmiş oldu.

Kayseri'de amatör futbolcular 3 haftadır sahaya çıkamıyor. İlk olarak TFF'nin tüm yurtta amatör futbol maçlarını ertelemesi ile başlayan silsile geçen haftada kar ve soğuk hava nedeniyle ertelenmişti. Yine bu hafta sonu oynanması planlanan ve programı açıklanan amatör karşılaşmalar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle yine ertelendi. ASKF ve Futbol İl Temsilciliği kararı ile ertelenen maçlar ileri bir tarihte oynanacak. Böylece Kayseri'de amatör takımlar üst üste 3. kez maçların ertelenmesi ile maçlarına neredeyse bir ay ara vermiş oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Futbol, Kayseri, Spor
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