Kayseri'de Amatör Maçlara 3. Erteleme
44 dakika önce
Kayseri'de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi.
Kayseri
'de amatör maçlar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle ertelendi. Böylece Kayseri'de amatör futbol maçları üst üste 3. kez ertelenmiş oldu.
Kayseri'de amatör futbolcular 3 haftadır sahaya çıkamıyor. İlk olarak TFF
'nin tüm yurtta amatör futbol maçlarını ertelemesi ile başlayan silsile geçen haftada kar ve soğuk hava nedeniyle ertelenmişti. Yine bu hafta sonu oynanması planlanan ve programı açıklanan amatör karşılaşmalar sahaların karla kaplı olması ve soğuk hava nedeniyle yine ertelendi. ASKF ve Futbol
İl Temsilciliği kararı ile ertelenen maçlar ileri bir tarihte oynanacak. Böylece Kayseri'de amatör takımlar üst üste 3. kez maçların ertelenmesi ile maçlarına neredeyse bir ay ara vermiş oldu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
Maxi Lopez: Mauro Icardi İdmandayken, Wanda Nara Beni Eve Çağırıyor
Bomba İddia: İşinden Olan Sabri Sarıoğlu, Evliliğinde Sıkıntılar Yaşıyor
Abdurrahman Dilipak'tan Bomba İddia: Abdullah Gül, Erdoğan'ın Yakınlarını Yanına Alarak 5 Mayıs'ta Parti Kuracak
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti