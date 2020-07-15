Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın - Son Dakika

Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın
KAYSERİ'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla kontrol altına alındı.
KAYSERİ'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla kontrol altına alındı.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 30'uncu Cadde'de faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çabasıyla söndürülen yangında, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:42 Kaynak: DHA
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