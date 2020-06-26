Kayseri'de ambulans helikopter 2 hasta için havalandı - Son Dakika

İlçede bulunan evinde beyin kanaması geçin 73 yaşındaki Avni Kaynar ile rahatsızlanan diyabet hastası 39 yaşındaki Elif Gökdeli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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