Kayseri'de ambulans helikopter, başını traktör pulluğuna çarpan kişi için havalandı - Son Dakika

Kayseri'de ambulans helikopter, başını traktör pulluğuna çarpan kişi için havalandı
10.10.2020 13:23
Kayseri'nin Sarız ilçesinde bahçede çalışırken dengesini kaybederek başını traktör pulluğuna çarparak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde bahçede çalışırken dengesini kaybederek başını traktör pulluğuna çarparak yaralanan kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Altısöğüt Mahallesi'nde evinin yakınında bahçede traktörle çalışan Çetin Tosun (47), traktörün pulluğunu düzeltmek için aşağı indiği esnada, ayağının kayması sonucu başını pulluğa çarparak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle sevk edildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
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