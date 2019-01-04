Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' Açıldı

Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' Açıldı

2 saat önce

KAYSERİ'de, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' törenle açıldı.

Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' Açıldı, System.String[]
KAYSERİ'de, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' törenle açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanlığı'nca düzenlenen serginin açılış törenine Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve  İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de katıldı. 

Vali Günaydın, açılışta yaptığı konuşmada, "Tarihimizi, geçmişimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu coğrafyayı yurt edindiğimiz günden beri bizler üzerinde hesabı olanlar var. Bu saldırılara en iyi cevap verebilmek için kendimizi iyi yetiştirmemiz, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Açılışı yapılan bu organizasyon çocuklarımızın tarihini öğrenmesi açısından çok önemli" dedi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Amacımız gelecek nesle tarihimizi öğretmek, ecdadımızın emanetine bilinçli şekilde  sahip çıkmalarını sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı, 40 eserlik serginin açılışı gerçekleştirildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:56 Kaynak: DHA

Türkiye, Kayseri, Güncel
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