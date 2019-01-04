Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "Anadolu Minia Müzesi" Sergisi Açıldı

Kayseri'de "Anadolu Minia Müzesi" Sergisi Açıldı

1 saat önce

Kayseri'de tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı "Anadolu Minia Müzesi" sergisi açıldı.

Kayseri'de
Kayseri'de tarihi yapıların minyatür maketlerinden oluşan 40 eserin yer aldığı "Anadolu Minia Müzesi" sergisi açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek binası yanında kurulan çadırda, tarihten günümüze Türk devlet adamlarının büstleri ve ülkemizdeki tarihi yapıların minyatürlerinin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk tarihinin çok iyi bilinip milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Açılışı gerçekleştirilen serginin de çocukların tarihi öğrenmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Günaydın, "Bu coğrafyayı yurt edindiğimiz günden beri bizler üzerinde hesabı olanlar var. Bu saldırılara en iyi cevabı verebilmek için kendimizi iyi yetiştirmemiz, tarihimizi iyi bilmemiz lazım. Açılışı yapılan bu organizasyon çocuklarımızın tarihini öğrenmesi açısından çok önemli." dedi.

Dernek Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da bu organizasyonun şehit yakını ve gazilerin yararına gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle çocukların burayı gezerek tarih bilinçlerini canlı tutacaklarına inandığını ifade eden Üçkan, "Amacımız, gelecek nesillere tarihimizi öğretmek, ecdadımızın emanetine bilinçli şekilde sahip çıkmalarını sağlamaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 40 eserin yer aldığı sergi açıldı.

Törene AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Mumduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:19 Kaynak: AA

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