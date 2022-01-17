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Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi

17.01.2022 13:19
Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de koruma altındaki angut kuşlarını avlayan 2 kişiye 7 bin lira ceza uygulandı.

Kayseri'de koruma altındaki angut kuşlarını avlayan 2 kişiye 7 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin koruma altındaki angut kuşlarını avladığını belirledi.

Ekipler, 2 kişiye toplam 7 bin lira ceza kesti. Avlanan 3 angut kuşu ve takozu bulunmayan tüfeğe el konuldu.

Öte yandan ekipler, hafta sonu yaptıkları denetimlerde usulsüz avlanan 5 kişiye idari işlem uyguladı.

Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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