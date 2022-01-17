Kayseri'de angut kuşu avlayanlara 7 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kayseri'de koruma altındaki angut kuşlarını avlayan 2 kişiye 7 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin koruma altındaki angut kuşlarını avladığını belirledi.
Ekipler, 2 kişiye toplam 7 bin lira ceza kesti. Avlanan 3 angut kuşu ve takozu bulunmayan tüfeğe el konuldu.
Öte yandan ekipler, hafta sonu yaptıkları denetimlerde usulsüz avlanan 5 kişiye idari işlem uyguladı.
Kaynak: AA
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