Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

22.04.2022 09:37
Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan (76) ile torunu İ.A arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A, anneannesinin boğazını sıktı, kadının fenalaşması üzerine 112'yi aradı.

Eve gelen sağlık ekibince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ruhcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Yeşilhisar, Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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