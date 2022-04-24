Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

24.04.2022 09:45
Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta tartıştığı anneannesi Hava Ruhcan'ı (76) boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan ile torunu İ.A arasında 21 Nisan'da, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A'nın boğazını sıktığı anneannesi kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İ.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Yeşilhisar, Kayseri, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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