Kayseri'de annelerinin terk ettiği kedilere belediye sahip çıktı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde annelerinin terk ettiği 3 yavru kediye belediye ekipleri sahip çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yerköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Derin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e ulaşarak bahçesindeki elma kasaları arasında bulunan 3 yavru kedinin anneleri tarafından terk edildiğini iletti.

Öztürk'ün talimatı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kasaları kaldırarak yavru kedilere ulaştı.

Veteriner tarafından kontrol edilen kediler, şırınga yardımıyla sütle beslenerek gözetim altına alındı.

Kedilere ulaşılmasına sevinen ve veteriner ekiplerine teşekkür eden Mustafa Derin, "Sizlerin sayesinde yavruları kurtardık. Kedilere ulaşınca evladıma kavuşmuş gibi mutlu oldum. Hayvana merhamet etmek bambaşka bir şey." ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk de evcil ve sokak hayvanlarına her zaman sahip çıktıklarını, gerekli gıda ve tedavi desteği verdiklerini belirtti.