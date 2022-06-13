Olay yerine, özel harekat polisleri ile 112 Acil Servis ekipleri de çağrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de annesi ve karısını rehin alan zanlı, polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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