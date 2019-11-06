Kayseri'de annesini öldüren sanığa yeniden yargılandığı davada yine müebbet hapis cezası

Kayseri'de tartıştığı annesini bıçakla öldüren sanık, yeniden yargılandığı davada yine müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin akıl sağlığının tespiti gerekçesiyle kararı bozması sonucu Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasında, tutuklu sanık Harun Gül (42) ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Üst Kurulundan mahkemeye ulaştırılan ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten yeni raporu okuyarak dosyaya ekledi.

Savcı mütalaasını yineleyerek sanığın "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık Gül, pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığı "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, daha sonra indirime giderek müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Ekim 2017'de, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Harun Gül ile kendisine "iş bul, çalış" diyen beraber yaşadığı 72 yaşındaki annesi Gülfidan Gül arasında tartışma çıkmış, oğlu tarafından bıçaklanan Gül, hayatını kaybetmişti.

Yargılandığı davada mahkemeye, "Dünyada sayılı 2-3 kişiden biriyim. Rabbim beni affetsin. Söyleyeceklerim bu kadar." yazılı mektubu veren sanık, mahkeme başkanının, "Anneni neden öldürdün?" diye sorması üzerine, "Ailevi sorunlarım nedeniyle öldürdüm. Babamı sevdiğim için beni kıskanıyordu. O yüzden öldürdüm. Daha önce psikolojik sorunlarım da vardı." şeklinde savunma yapmıştı.



Sanık Gül, "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.