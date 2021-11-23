Kayseri'de annesini öldürüp babasını yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

Kayseri'de annesini öldürüp babasını yaralayan kişi intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kişi, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kişi, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra intihar etti. Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Aysel ve Duran D. çifti ile oğulları Kadir D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Kadir D. annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadir D, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadir D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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