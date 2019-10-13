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Kayseri'de, antika ve koleksiyon günleri

1 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde bu yıl ilk kez, 'antika ve koleksiyon günleri' adı altında antika pazarı açıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bu yıl ilk kez, 'antika ve koleksiyon günleri' adı altında antika pazarı açıldı. Pazarda en çok ilgi, 5 milyon yıllık geçmişe sahip mamut dişinden yapıldığı iddia edilen tespihe oldu.

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesinde, 'antika ve koleksiyon günleri' etkinleri kapsamında antika pazarı kuruldu. Her ayın ikinci pazar gününde kurulacak olan pazarın ilk gününe koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı pazarda en dikkat çeken ürün, 5 milyon yıllık geçmişe sahip mamut dişinden yapıldığı iddia edilen tespih oldu. Pazarda tespih ve eski kilim satan Abdullah Adıgüzel, tespihi 2 yıl önce satın aldığı ve teşhir amacıyla pazara getirdiğini söyledi. 35 yıldır koleksiyoncu olduğunu kaydeden Adıgüzel, Koleksiyonum içinde Etnoğrafya Müzesi'nde bile nadir bulunan tarihi el sanatı eşyalar var. Bunun dışında 5 milyon yıllık mamut diş fosilinde tespihimiz var. Pazara getirmemin temeli satmak değil. 'Her şey paylaştıkça güzel' felsefesi ile bu güzel, değerli ürünleri insanlara göstermek istiyoruz dedi.

Kayseri'de, antika ve koleksiyon günleri

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
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